Клуб із Канарських островів вирішив заздалегідь прибути до столиці Андалусії, щоб футболісти змогли нормально відпочити перед матчем проти Севільї. Втім, дістатися без пригод не вдалося.

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15 гравців та два фізіотерапевти не встигли на запланований рейс, повідомляє прес-служба Лас-Пальмаса. Вони пішли пити каву і заблукали в аеропорті, тож летіти довелося без них. На щастя, клубу вдалося забронювати новий чартер, але вже на вечірній час. Головне, що команда таки зібралася у повному складі.

Зауважимо, що матч Севілья – Лас-Пальмас відбудеться 17 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:30. Чинний переможець Ліги Європи спробує набрати перші очки, адже стартував у Прімері з трьох поразок. "Острів'яни" вже мають у своєму активі два залікових пункти. Обидва колективи наразі перебувають в зоні вильоту.

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