Чемпионат Испании 2023/24, 5-й тур

Хетафе – Осасуна – 3:2

Голы: Митрович, 36, Кармона, 51, Максимович, 86 – Муньос, 45, Будимир, 57 (пен)

Удаления: Анхилери, 90+1 (Хетафе)

Вильяреал – Альмерия – начало в 17:15

Севилья – Лас-Пальмас – начало в 19:30

15 футболистов не успели на самолет перед матчем с победителем Лиги Европы – курьез дня из чемпионата Испании

Хетафе в дебютном матче дня перестрелял Осасуну. Битва под столичным дождем оказалась эпичной – мадридцы, не изменяя собственному стилю, заработали 6 желтых карточек, привезли пенальти и в конце концов доигрались до удаления. Правда, оно произошло за пределами поля и в компенсированное время, когда подопечные Пепе Бордаласа уже вели со счётом 3:2.

Памплонцам было очень обидно, ведь они дважды отыгрывались по ходу встречи. Ответить не удалось только на гол Максимовича, который заработал дебютант Хетафе – Мейсон Гринвуд (вышел на замену за 9 минут до корнера). Таким образом, мадридцы одержали вторую победу в сезоне.

Барселона уничтожила Бетис, забив 5 голов – Фелиш, Канселу и Левандовски устроили концерт, Торрес снял проклятие Месси