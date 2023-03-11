Хетафе і Кадіс погіршили свої шанси на виживання, не зумівши здобути перемогу в матчі-відкритті 25-го туру Ла Ліги (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Кадіс і Хетафе за підсумками 25-го туру Ла Ліги могли випасти в зону вильоту. Аби цього не допустити, командам потрібно було перемагати в особистій зустрічі – навіть нічия їх не влаштовувала.

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У першому таймі мадридці домінували, перестрілявши жовту "субмарину" за ударами з рахунком 11-3. Гості створили кілька хороших моментів, але не реалізували їх. Покарання за марнотратство прилетіло на 39-й хвилині, коли Кадіс вийшов уперед – це Собріно замкнув подачу Карселена на дальній стійці. 1:0!

На старті другого тайму Хетафе відігрався з пенальті, який реалізував Унал, однак повернути домінування у матчі вже не вдалося. Кадіс діяв активніше й гостріше. Зрештою, мадридці не витримали тиск – на 80-й хвилині Дуарте отримав другу жовту за фол у власному штрафному, а Алькарас реалізував 11-метровий. 2:1! Здавалося, що це нокаут.

Втім, арбітр компенсував аж 10 хвилин, але внаслідок пауз команди дотягнули до 12-ї. Саме тоді висока подача у штрафний приземлилась на руку капітана андалусійців. Арбітр переглянув відеоповтор і вирішив, що це пенальті. Унал підійшов до "позначки" й на 16-й компенсованій хвилині встановив остаточний рахунок – 2:2! Господарі були настільки розчарованими, що на поле полетіли предмети, а футболісти почали сутичку (Карселен у підсумку отримав червону).

У підсумку, Кадіс набрав 27 очок і залишився п'ятнадцятим. Хетафе з 26 заліковими балами відірвався від зони вильоту всього на одне очко.

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