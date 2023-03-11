Хетафе и Кадис ухудшили свои шансы на выживание, не сумев одержать победу в матче-открытии 25-го тура Ла Лиги (2:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Кадис и Хетафе по итогам 25-го тура Ла Лиги могли выпасть в зону вылета. Чтобы этого не допустить, командам нужно было побеждать в личной встрече – даже ничья их не устраивала.

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В первом тайме мадридцы доминировали, перестреляв желтую "субмарину" по ударам со счетом 11-3. Гости создали несколько хороших моментов, но не реализовали их. Наказание за расточительность прилетело на 39-й минуте, когда Кадис вышел вперед – это Собрино замкнул подачу Карселена на дальней штанге. 1:0!

На старте второго тайма Хетафе отыгрался с пенальти, который реализовал Унал, однако вернуть доминирование в матче уже не удалось. Кадис действовал активнее и острее. В конце концов, мадридцы не выдержали давление – на 80-й минуте Дуарте получил вторую желтую за фол в собственной штрафной, а Алькарас реализовал 11-метровый. 2:1! Казалось, что это нокаут.

Впрочем, арбитр компенсировал аж 10 минут, но в результате пауз команды дотянули до 12-й. Именно тогда высокая подача в штрафную приземлилась на руку капитана андалусийцев. Арбитр пересмотрел видеоповтор и решил, что это пенальти. Унал подошел к "отметке" и на 16-й компенсированной минуте установил окончательный счет – 2:2! Хозяева были настолько разочарованы, что на поле полетели предметы, а футболисты начали схватку (Карселен в итоге получил красную).

В итоге, Кадис набрал 27 очков и остался пятнадцатым. Хетафе с 26 зачетными баллами оторвался от зоны вылета всего на одно очко.

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