Програна битва Луніна у відеоогляді матчу Сегунди проти Нумансії

У рамках 36-го туру Сегунди Ов'єдо українця Андрія Луніна програв Нумансії (0:1) на виїзді. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Попри активний старт від Ов'єдо, кіперу збірної України довелось виймати м’яча із сітки власних воріт на 23-й хвилині. Це Матеу прорвався лівим флангом, ідеально точно подав на голову Іхініо, а той пробив у дальній кут, без шансів для українського воротаря.

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Команда Луніна красиво розіграла стандарт на 35-й хвилині, однак рефері сумнівно скасував гол Родрі, якому начебто асистували з офсайду. А в другому таймі з надіями гостей на позитивний результат покінчив Барсенас – панамець в'їхав супернику ногою в живіт і отримав пряму червону картку.

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