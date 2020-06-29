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Програна битва Луніна у відеоогляді матчу Сегунди проти Нумансії

09:25 - Читать на русском
Програна битва Луніна у відеоогляді матчу Сегунди проти Нумансії
Нумансія – Ов'єдо – відео гола та огляд матчу / фото із соцмереж

У рамках 36-го туру Сегунди Ов'єдо українця Андрія Луніна програв Нумансії (0:1) на виїзді. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Попри активний старт від Ов'єдо, кіперу збірної України довелось виймати м’яча із сітки власних воріт на 23-й хвилині. Це Матеу прорвався лівим флангом, ідеально точно подав на голову Іхініо, а той пробив у дальній кут, без шансів для українського воротаря.

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Команда Луніна красиво розіграла стандарт на 35-й хвилині, однак рефері сумнівно скасував гол Родрі, якому начебто асистували з офсайду. А в другому таймі з надіями гостей на позитивний результат покінчив Барсенас – панамець в'їхав супернику ногою в живіт і отримав пряму червону картку.

Нумансія – Ов'єдо: Лунін програв матч за 6 очок, отримав найнижчу оцінку, але догодив фанам емоціями

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Відеоновини Андрій Андрій Лунін Ов'єдо Ов'єдо Нумансія Нумансія
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