Хетафе на последних минутах вырвал победу над Реал Сосьедадом и вплотную приблизился к зоне ЛЧ

Реал Сосьедад продолжил безвыигрышную серию до четырёх матчей, потерпев поражение от Хетафе на выезде в рамках поединка 32-го тура Ла Лиги (1:2).

Программу 32-го тура закрывал поединок между Хетафе и Реал Сосьедад. Для обоих коллективов он имел большое значение, ведь в случае победы мадридцы приблизились бы к четвёртому месту на расстояние двух очков, а баски – четырех. Очевидно, до перерыва хозяева хотели попасть в Лигу чемпионов сильнее, ведь в первые 45+4 минуты у Сосьедада был только один заблокированный удар.

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Хетафе не так уж сильно давил, но пробил четыре раза и открыл счёт на 20-й минуте с пенальти (отличился Мата). Впрочем, во втором тайме гости проснулись и уже через 10 минут после возобновления игры сравняли усилиями Янузая – Аднан получил разрезной пас от Оярсабаля, вышел один на один с голкипером и пробил в дальний угол. После этого Сосьедад превосходил в активности, но мало обострял; Хетафе же на 78-й минуте напугал выстрелом Этебо рядом с правой штангой, а на 83-й забил второй гол – Молина быстро вбросил аут на ход Мате, а тот ворвался на правый край штрафной и с острого угла пробил между ног Ремиро. 2:1!

Баски так и не отыгрались. Финальный свисток зафиксировал победу Хетафе, который набрал 52 очка и поднялся на пятую позицию. Сосьедад, имея в активе 47 зачётных баллов, остаётся седьмым.

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