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Хетафе – Реал: пряма трансляція матчу

22:16 129 Читать на русском
Хетафе – Реал: пряма трансляція матчу
Хетафе – Реал: пряма трансляція матчу 25.04.2019

Хетафе приймає Реал у 34-му турі чемпіонату Іспанії. Онлайн-трансляція матчу доступна на сайті "Футбол 24".

 

Матч Хетафе – Реал розпочнеться о 22:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Перед цим поєдинком Реал та Хетафе посідають 3 та 4 місця відповідно, перебуваючи у зоні Ліги чемпіонів. Зінедін Зідан знову випустив у старті Кейлора Наваса, залишивши Тібо Куртуа в запасі. Також в основі Бейл, Вальверде, Браїм Діас, Іско та Регілон. Кроос, Модріч та Марсело – на лаві запасних.

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Хетафе – Реал: пряма відеотрансляція матчу:

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Хетафе Хетафе Відеоновини Хетафе - Реал Мадрид
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