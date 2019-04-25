Хетафе – Реал: пряма трансляція матчу

Хетафе приймає Реал у 34-му турі чемпіонату Іспанії. Онлайн-трансляція матчу доступна на сайті "Футбол 24".

Матч Хетафе – Реал розпочнеться о 22:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Перед цим поєдинком Реал та Хетафе посідають 3 та 4 місця відповідно, перебуваючи у зоні Ліги чемпіонів. Зінедін Зідан знову випустив у старті Кейлора Наваса, залишивши Тібо Куртуа в запасі. Також в основі Бейл, Вальверде, Браїм Діас, Іско та Регілон. Кроос, Модріч та Марсело – на лаві запасних.

"Гра стільців": Лунін та Куртуа ризикують стати причиною першого великого конфлікту Зідана з керівництвом Реала

Хетафе – Реал: пряма відеотрансляція матчу: