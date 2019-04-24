"Гра стільців": Лунін та Куртуа ризикують стати причиною першого великого конфлікту Зідана з керівництвом Реала

Воротарська позиція Реала стала складною дилемою для королівського клубу. Андрій Лунін знову перебуває у невизначеності.

Позиція першого номера у королівському клубі перетворилась на своєрідну гру "стільців" – кількість місць поступово зменшується, а на вільне місце повинен сісти лише один. Ця тема стала настільки абсурдною, що в Іспанії заговорили про "прокляття Моурінью". Мовляв, проблеми розпочались, коли португальський фахівець почав конфліктувати з легендою "бланкос" Ікером Касільясом, посадивши зіркового ветерана на лаву запасних. "З цього часу ми не маємо спокою у воротах", – фантазують фанати Реала у соціальних мережах.

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Прихильники королівського клубу, звісно ж, сильно перегинають палицю, адже воротарська позиція мадридців стала проблемою через примху Флорентіно Переса, який завжди хотів бачити першим номером людину зі світовим ім'ям. Спочатку він декілька років поспіль безуспішно намагався підписати свого фаворита Давіда Де Хеа, а згодом переключився на Тібо Куртуа. Поки президент ганявся за зірками, багато хто взагалі не розумів, навіщо Реалу новий голкіпер, якщо Кейлор Навас блискуче виконує свою роботу – не без рідкісних фейлів, звичайно, але ж з ким не буває. То й же Де Хеа регулярно чудив на чемпіонаті світу та, фактично, поховав шанси МЮ створити камбек на Камп Ноу.

Кейлор зіграв далеко не останню роль у трьох фіналах Ліги чемпіонів і став найкращим голкіпером турніру за підсумками сезону 2017/18, але цього виявилось недостатньо, щоб зберегти звання №1. Минулого літа, після відходу Зінедіна Зідана, який був великим протеже костариканця, Перес підписав Тібо Куртуа за 35 млн євро. Подейкують, що бельгійцеві гарантували місце у старті, тож Навас залишився приреченим, даремно сподіваючись на справедливу конкуренцію. Екс-голкіпер Челсі навіть попри кепську форму був першим вибором Соларі, демонструючи доволі посередні показники – лише 8 сухих матчів з 24-х та більше одного пропущеного м'яча в середньому (1.25). А за ефективністю відбитих ударів Куртуа до певного моменту взагалі перебував серед найгірших у Прімері. Але він продовжував грати, поки не повернувся Зізу.

Новий-старий тренер Реала одразу ж наголосив, що на поле виходитимуть лише найкраще підготовлені виконавці. Він неодноразово розсипався у компліментах на адресу Кейлора та навіть коментувати не хотів чутки про можливий відхід "Ель Тіко" по завершенні сезону. Зрештою після чергового пошкодження Куртуа костариканець повернувся у ворота, взявши участь у всіх чотирьох поєдинках "бланкос" під керівництвом Зідана... і його ситуація перевернулась на 180 градусів.

Наближений до мадридського клубу журналіст Карлос Форханес розкопав справжню "бомбу" у воротарському питанні Реала – протистояння Куртуа-Навас, а також невизначеність з майбутнім Луніна ризикують стати причиною конфлікту між Зіданом та Пересом. Отримавши велику підтримку з боку тренера, Кейлор вже не горить бажанням покидати Мадрид. Більше того, він сподівається виграти конкуренцію в Куртуа. Таке рішення костариканця начебто сильно роздратувало Флорентіно. По-перше, президент більше не хоче проблем з двома статусними голкіперами, а по-друге – керівництво прагне виручити пристойну суму від продажу Наваса, щоб перенаправити її на майбутні трансфери.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що перед запрошенням Зідана на тренерський мостик Флорентіно пообіцяв йому практично необмежену владу у трансферній політиці. Тобто, француз повинен був вирішувати не лише, кого купувати, але й з ким прощатися. І саме другий пункт неписаних домовленостей зараз створює президенту чимало проблем: або йому доведеться тихенько переконувати француза, або продати Кейлора без згоди тренера, розпаливши нове полум'я у роздягальні. Зважаючи на гіркий досвід Переса у "справі Кепи", коли Зідан заблокував перехід баска, щоб захистити Наваса, вирішити ситуацію мирним шляхом буде непросто.

Далі ще цікавіше. Після поразки на Местальї Зідан послав керівництву доволі чіткий меседж: "Я не допущу полеміки на воротарській позиції у наступному сезоні, все буде чітко". Емоційна іспанська преса спробувала віднайти у цих словах прихований зміст, а Форханес припустив, що зараз навіть Куртуа не може спати спокійно. Через проблеми зі спиною бельгієць жодного разу не з'являвся на полі, основним став Кейлор, і хтозна, що чекає обох влітку.

А тепер про Луніна, ситуація якого змінюється, немов у калейдоскопі. Спочатку з'явилась інформація, що Зідан зробить його другим після Куртуа, потім екс-кіпера Зорі залишали ще на сезон в Лагенасі, знову відправляли на Бернабеу та ще раз віддавали "пепінерос", і так по колу. Форханес вважає, що найбільш ймовірним є варіант з продовження оренди, адже "Зізу зовсім не знає Луніна, який не був його трансфером". Француз, за словами журналіста, хоче дати шанс своєму сину Люці Зідану, що знову суперечить планам Переса. Президент, який раніше неодноразово називав українця майбутнім Реала, хотів повернути його вже цього літа, але тренер, схоже, дотримується іншої думки.

До завершення сезону залишилось трохи більше місяця, зовсім скоро усі карти будуть розкриті, однак рішення Реала щодо майбутнього Куртуа, Кейлора та Луніна вперше чітко продемонструє, хто матиме більше впливу на формування складу – Зідан чи Перес.

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