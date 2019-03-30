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Хетафе – Леганес: Лунін та Кравець розпочнуть матч на лаві для запасних

13:14 78 Читать на русском
Хетафе – Леганес: Лунін та Кравець розпочнуть матч на лаві для запасних
Василь Кравець на тренуванні / Леганес

У 29-у турі Ла Ліги Хетафе на своєму полі прийматиме Леганес.

 

Український голкіпер Андрій Лунін традиційно для себе залишився на лаві для запасних, як і Василь Кравець, який у останніх 4 матчах виходив у стартовому складі команди.

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Зауважимо, що поєдинок 29 туру чемпіонату Іспанії між Хетафе та Леганесом відбудеться сьогодні, 30 березня. Початок матчу о 14:00.

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До слова, команда українців наразі посідає 14 місце у турнірній таблиці Ла Ліги та має в активі 33 очки, Хетафе перебуває на 4 сходинці з 46 балами.

Теги
Іспанія Василь Кравець Василь Кравець Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Хетафе - Леганес
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