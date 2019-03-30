Реал може повернути Луніна на наступний сезон – конкурентом українця цікавиться Базель

Третій голкіпер Реала Лука Зідан може вже у найближче міжсезоння покинути Мадрид. У послугах 20-річного воротаря зацікавлений швейцарський Базель.

Швейцарський Базель зацікавлений у підписанні воротаря Реала Луки Зідана. 20-разовий чемпіона Швейцарії планує зробити ставку на молодь і бачить в особі сина Зінедіна Зідана оптимальний варіант на позицію голкіпера.

Контракт 20-річного француза чинний до літа цього року, а "бланкос" наразі не запропонували голкіперу нову угоду. Втім, офіційної пропозиції від Базеля Зідан-джуніор наразі не отримував, стверджує Bernabeu Digital.

Зідан та воротарське питання Реала: нова битва між Навасом і Куртуа як попереджувальний сигнал для Луніна

Повернення Зінедіна Зідана на посаду головного тренера Реала ніяк не вплинуло на становище Зідана-молодшого. В поточному сезоні Лука не зіграв жодного матчу за першу команду, обмежившись лише кількома потрапляннями у заявку. Син Зінедіна Зідана виступає у складі Кастільї (молодіжної команди "вершкових"), пропустивши 30 голів у 23-х поєдинках.

Окрім Базеля, за ситуацією Зідана-молодшого слідкують кілька клубів із Франції та Італії, назви яких не уточнюються.

Нагадаємо, що саме Лука Зідан є конкурентом Андрія Луніна за місце в Реалі. Українець до літа виступає на правах оренди у складі Леганеса, за який провів лише 5 матчів. Потенційний відхід французького воротаря може спонукати керівництво Реала повернути Луніна на наступний сезон. Проте не варто забувати, що зі складу Реала нікуди не поділися Тібо Куртуа та Кейлор Навас...

Лунін і нові ризики порохової бочки Реала: від війни з тренером до ганьби з росіянами, або Трансферна сага повертається