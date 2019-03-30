Хетафе – Леганес: Лунин и Кравец начнут матч на скамейке запасных

В двадцать девятом туре Ла Лиги Хетафе на своем поле будет принимать Леганес.

Украинский голкипер Андрей Лунин традиционно для себя остался на скамейке запасных, как и Василий Кравец, который в последних 4 матчах выходил в стартовом составе команды.

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Заметим, что поединок 29 тура чемпионата Испании между Хетафе и Леганесом состоится сегодня, 30 марта. Начало матча в 14:00.

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К слову, команда украинцев сейчас занимает 14 место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет в активе 33 очка, Хетафе находится на 4 месте с 46 баллами.