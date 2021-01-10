Шальке здобув довгоочікувану перемогу в Бундеслізі, розгромивши Хоффенхайм у матчі 15-го туру. Дивіться відео голів та огляд матчу Шальке – Хоффенхайм.

Початок матчу був за Хоффенхаймом, проте Ферманн здійснив два непрості сейви та втримав ворота на замку. Рахунок же відкрив Гоппе, елегантно перекинувши воротаря. По перерві американець подвоїв перевагу Шальке, обігравши Бауманна та відправивши м'яч у порожні ворота.

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Пізніше, Гоппе оформив хет-трик та став першим американцем, якому підкорилося це досягнення, а добив Хоффенхайм Харіт (який тричі асистував перед цим).

Ця перемога стала першою для Шальке у поточному сезоні. Гельзенкірхенці набрали 7 очок та піднялись на 17 місце. Хоффенхайм з 15 пунктами розташувався на 14 позиції.

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