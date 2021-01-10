Шальке добыл долгожданную победу в Бундеслиге, разгромив Хоффенхайм в матче 15-го тура. Смотрите видео голов и обзор матча Шальке – Хоффенхайм.

Начало матча было за Хоффенхаймом, однако Ферманн совершил два непростых сейва и удержал ворота на замке. Счет же открыл Гоппе, элегантно перебросив вратаря. После перерыва американец удвоил преимущество Шальке, обыграв Бауманна и отправив мяч в пустые ворота.

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Позже, Гоппе оформил хет-трик и стал первым американцем, которому покорилось это достижение, а добил Хоффенхайм Харит (который трижды ассистировал перед этим).

Эта победа стала первой для Шальке в текущем сезоне. Гельзенкирхенцы набрали 7 очков и поднялись на 17 место. Хоффенхайм с 15 пунктами расположился на 14 позиции.

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