toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Хет-трик Вегорста у надрезультативному матчі Вольфсбург – Аугсбург – 8:1

19 травня 07:30 245 Читать на русском
Хет-трик Вегорста у надрезультативному матчі Вольфсбург – Аугсбург – 8:1
Ваут Вегорст / Твіттер ФК Вольфсбург

Вольфсбург у заключному 34-му турі Бундесліги, каменя на камені не залишив від Аугсбурга (8:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Вольфсбург – Аугсбург.

Вольфсбург вдома знищив Аугсбург. Вже у першому таймі було зрозуміло, що "вовки" здобудуть перемогу, адже Вегорст відзначився дублем і ще одним гол на рахунку Кнохе. А в другому таймі Аугсбург змели з поля. Вегорст, Гінчек, Реджбецай, Брекало продовжили погром, а після голу престижу від Шібера Данзо примудрився зрізати м'яч у власні ворота, який став 8-м пропущеним у цьому матчі.

Завдяки цій перемозі Вольфсбург набрав 55 очок та потрапив у зону Ліги Європи, Аугсбург з 32 пунктами залишився на 15 місці поруч із зоною вильоту.

Баварія розгромила Айнтрахт і стала чемпіоном Німеччини, Байєр потрапив у Лігу чемпіонів

blog_ava
Маліновський може перейти у Наполі
12:39
3937
Теги
Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
32
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук