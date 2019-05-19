Хет-трик Вегорста у надрезультативному матчі Вольфсбург – Аугсбург – 8:1

Вольфсбург у заключному 34-му турі Бундесліги, каменя на камені не залишив від Аугсбурга (8:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Вольфсбург – Аугсбург.

Вольфсбург вдома знищив Аугсбург. Вже у першому таймі було зрозуміло, що "вовки" здобудуть перемогу, адже Вегорст відзначився дублем і ще одним гол на рахунку Кнохе. А в другому таймі Аугсбург змели з поля. Вегорст, Гінчек, Реджбецай, Брекало продовжили погром, а після голу престижу від Шібера Данзо примудрився зрізати м'яч у власні ворота, який став 8-м пропущеним у цьому матчі.

Завдяки цій перемозі Вольфсбург набрав 55 очок та потрапив у зону Ліги Європи, Аугсбург з 32 пунктами залишився на 15 місці поруч із зоною вильоту.

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