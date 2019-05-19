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Хет-трик Вегорста в сверхрезультативном матче Вольфсбург – Аугсбург – 8:1

19 мая 07:30 56 Читати українською
Хет-трик Вегорста в сверхрезультативном матче Вольфсбург – Аугсбург – 8:1
Ваут Вегорст / Твиттер ФК Вольфсбург

Вольфсбург в заключительном 34-м туре Бундеслиги, камня на камне не оставил от Аугсбурга (8:1). Смотрите видео голов и обзор матча Вольфсбург – Аугсбург.

Вольфсбург дома уничтожил Аугсбург. Уже в первом тайме было понятно, что "волки" одержат победу, ведь Вегорст отметился дублем и еще одним гол на счету Кнох. А во втором тайме Аугсбург смели с поля. Вегорст, Гинчек, Реджбецай, Брекало продолжили погром, а после гола престижа от Шибера Данзо умудрился срезать мяч в собственные ворота, который стал 8-м пропущенным в этом матче.

Благодаря этой победе Вольфсбург набрал 55 очков и попал в зону Лиги Европы, Аугсбург с 32 пунктами остался на 15 месте рядом с зоной вылета.

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