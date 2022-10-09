Хет-трик Довбика у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Зоря – 3:0
16:40 - Читать на русском
СК Дніпро-1 обіграв Зорю в рамках 6-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Луганці дуже переконливо почали сезон, але не змогли зберегти стабільність. У трьох останніх матчах Зоря набрала лише одне очко і відкотилася за межі топ-4.
СК Дніпро-1 розгромив Зорю завдяки хет-трику Довбика – команда Кучера очолила УПЛ з фантастичними показниками
А от СК Дніпро-1 зробив гучну заявку на статус одного з головних фаворитів. Підопічні Олександра Кучера виграли усі 5 матчів, не пропустивши жодного м'яча. Героєм матчу проти Зорі став Артем Довбик. Форвард оформив хет-трик, завдяки якому вийшов на перше місце в списку бомбардирів.
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