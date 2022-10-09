Хет-трик Довбика в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Заря – 3:0
16:40 - Читати українською
СК Днепр-1 обыграл Зарю в рамках 6-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Луганчане очень убедительно начали сезон, но не смогли сохранить стабильность. В трех последних матчах Заря набрала только одно очко и откатилась за пределы топ-4.
СК Днепр-1 разгромил Зарю благодаря хет-трику Довбика – команда Кучера возглавила УПЛ с фантастическими показателями
А вот СК Днепр-1 сделал громкую заявку на статус одного из главных фаворитов. Подопечные Александра Кучера выиграли все 5 матчей, не пропустив ни одного мяча. Героем матча против Зари стал Артем Довбик. Форвард оформил хет-трик, благодаря которому вышел на первое место в списке бомбардиров.
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