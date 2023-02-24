Ювентус розбив Нант в матчі-відповіді Ліги Європи за право виходу в плей-офф. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Нант – Ювентус на "Футбол 24".

Поєдинок почався з шедеврального голу Ді Марії – Анхель отримав м'яч на куті штрафного та ударом в дотик пробив у дев'ятку. Аргентинець на 17 хвилині ледь не забив другий шедевр, але одразу двоє захисників заблокували його спробу. Втім, в епізоді зафіксували гру рукою гравця Нанта, тож Ді Марія оформив дубль з пенальті.

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Туринці створили ще кілька гострих моментів: Влаховіч перед перервою пробив у стійку, хоча міг віддати Фаджіолі на більш зручну позицію. У другому таймі Душан разом з Ді Марією створили ще один м'яч. Серб виграв боротьбу, віддавши на аргентинця, а Анхель головою направив м'яч у ворота. Голкіпер відбив, але сфера повністю перетнула лінію воріт.