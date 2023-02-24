Ювентус разбил Нант в ответном матче Лиги Европы за право выхода в плей-офф. Смотрите видео голов и обзор поединка Нант – Ювентус на "Футбол 24".

Поединок начался с шедеврального гола Ди Марии – Анхель получил мяч на углу штрафной и ударом в касание пробил в девятку. Аргентинец на 17 минуте едва не забил второй шедевр, но сразу двое защитников заблокировали его попытку. Впрочем, в эпизоде зафиксировали игру рукой игрока Нанта, поэтому Ди Мария оформил дубль с пенальти.

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Туринцы создали еще несколько острых моментов: Влахович перед перерывом пробил в стойку, хотя мог отдать Фаджиоли на более удобную позицию. Во втором тайме Душан вместе с Ди Марией создали еще один мяч. Серб выиграл борьбу, отдав на аргентинца, а Анхель головой направил мяч в ворота. Голкипер отбил, но сфера полностью пересекла линию ворот.