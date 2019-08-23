Хенрік Ларссон покинув Гельсінборг – вболівальники змусили тренера піти у відставку

Головний тренер Гельсінгборга Хенрік Ларссон покинув свою посаду через 2 місяці після призначення.

Хенрік Ларссон пішов у відставку з посади головного тренера Гельсінборга через образи вболівальників, повідомляє офіційний сайт клубу.

Хенрік Ларссон знову очолив Гельсінборг – 4 роки тому він пішов через напад фанатів на свого сина

Зазначимо, що шведський наставник покинув Гельсінборг через 2 місяці після свого призначення. Гельсінгборг посідає 12-те місце в чемпіонаті Швеції.

Нагадаємо, Ларссон раніше вже очолював шведський клуб в період з 2014 по 2016 рік, але пішов у відставку через напад фанатів на його сина Йордана Ларссона.

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