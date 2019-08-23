toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Хенрик Ларссон покинул Хельсингборг – болельщики заставили тренера уйти в отставку

19:12 32 Читати українською
Хенрик Ларссон покинул Хельсингборг – болельщики заставили тренера уйти в отставку
Хенрик Ларссон / фото: ФК Хельсингборг

Главный тренер Хельсингборга Хенрик Ларссон покинул свой пост спустя 2 месяца после назначения.

Хенрик Ларссон ушел в отставку с поста главного тренера Хельсингборга из-за оскорблений болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

Хенрик Ларссон снова возглавил Хельсинборг – 4 года назад он ушел из-за нападения фанатов на своего сына

Отметим, что шведский наставник покинул Хельсингборг спустя 2 месяца после своего назначения. Хельсингборг занимает 12-ое место в чемпионате Швеции.

Напомним, Ларссон ранее уже возглавлял шведский клуб в период с 2014 по 2016 год, но ушел в отставку из-за нападения фанатов на его сына Иордана Ларссона.

"На порозі з’явилася Барса і я сказав: "Так!" Хенрік Ларссон – про Мессі, Златана, дреди і жорстокий перелом ноги

blog_ava
Месси разочарован действиями Бартомеу по возврату Неймара
10:22
565
Теги
Мир Хельсинборг Хельсинборг Швеция Швеция Хенрик Ларссон Хенрик Ларссон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
55
мин
Гранада
21:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук