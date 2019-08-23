Хенрик Ларссон покинул Хельсингборг – болельщики заставили тренера уйти в отставку

Главный тренер Хельсингборга Хенрик Ларссон покинул свой пост спустя 2 месяца после назначения.

Хенрик Ларссон ушел в отставку с поста главного тренера Хельсингборга из-за оскорблений болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

Хенрик Ларссон снова возглавил Хельсинборг – 4 года назад он ушел из-за нападения фанатов на своего сына

Отметим, что шведский наставник покинул Хельсингборг спустя 2 месяца после своего назначения. Хельсингборг занимает 12-ое место в чемпионате Швеции.

Напомним, Ларссон ранее уже возглавлял шведский клуб в период с 2014 по 2016 год, но ушел в отставку из-за нападения фанатов на его сына Иордана Ларссона.

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