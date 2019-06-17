Хенрік Ларссон знову очолив Гельсінборг – 4 роки тому він пішов через напад фанатів на свого сина

Легендарний шведський екс-футболіст Хенрік Ларссон став головним тренером Гельсінборга.

Шведський Гельсінборг оголосив про призначення на посаду головного тренера екс-гравця Барселони, Манчестер Юнайтед, Селтіка та інших клубів Хенріка Ларссона. Контракт підписаний на 1 рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До слова, Ларссон вже очолював Гельсінборг, з 2015-го по 2016-й роки. Під його керівництвом 7-разовий чемпіон Швеції вилетів у другий за силою дивізіон.

Тоді, у 2016-у році, після поразки у матчі за збереження місця у найвищому дивізіоні країни, фанати команди вибігли на поле стадіони та побили сина Ларссона, який тоді грав у нападі Гельсінборга.

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