toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ РУМУНІЯ U-21 - УКРАЇНА U-21 ЄВРО-2020

Хенрік Ларссон – екс-партнерам із Манчестер Юнайтед: Будь-ласка, подаруйте мені медаль АПЛ

07:30 181 Читать на русском
Хенрік Ларссон – екс-партнерам із Манчестер Юнайтед: Будь-ласка, подаруйте мені медаль АПЛ
Хенрік Ларссон / Sky Sports

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Хенрік Ларссон висловив жаль з приводу нетривалого перебування у складі "червоних дияволів".

"Єдине, з приводу чого я досі шкодую, це те, що я не залишився в Манчестер Юнайтед на більший термін. Мені слід було залишитися в клубі на цілий рік. Упевнений, що тоді я б отримав контракт ще на один рік.

Хенрік Ларссон покинув Гельсінборг – вболівальники змусили тренера піти у відставку

Я так і не отримав медаль переможця англійської Прем'єр-ліги, але я не проти отримати її зараз. Хлопці, які вигравали Прем'єр-лігу кілька разів, ви можете подарувати мені медаль? Будь ласка, мені було б дуже приємно", – цитує Ларссона AS з посиланням на Full Time Devils.

Нагадаємо, колишній нападник збірної Швеції виступав за Фейєнорд, Селтік, Барселону, Манчестер Юнайтед та Гельсінборг.

"На порозі з’явилася Барса і я сказав: "Так!" Хенрік Ларссон – про Мессі, Златана, дреди і жорстокий перелом ноги

blog_ava
Парад жахливих помилок Кадара у відеоогляді матчу Хорватія – Угорщина – 3:0
00:54
902
Теги
Хенрік Ларссон Хенрік Ларссон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Швеція Швеція Англія АПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
43
хв
Україна
21:45
Литва
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук