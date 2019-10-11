Хенрік Ларссон – екс-партнерам із Манчестер Юнайтед: Будь-ласка, подаруйте мені медаль АПЛ

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Хенрік Ларссон висловив жаль з приводу нетривалого перебування у складі "червоних дияволів".

"Єдине, з приводу чого я досі шкодую, це те, що я не залишився в Манчестер Юнайтед на більший термін. Мені слід було залишитися в клубі на цілий рік. Упевнений, що тоді я б отримав контракт ще на один рік.

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Я так і не отримав медаль переможця англійської Прем'єр-ліги, але я не проти отримати її зараз. Хлопці, які вигравали Прем'єр-лігу кілька разів, ви можете подарувати мені медаль? Будь ласка, мені було б дуже приємно", – цитує Ларссона AS з посиланням на Full Time Devils.

Нагадаємо, колишній нападник збірної Швеції виступав за Фейєнорд, Селтік, Барселону, Манчестер Юнайтед та Гельсінборг.

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