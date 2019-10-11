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Хенрик Ларссон – экс-партнерам из Манчестер Юнайтед: Пожалуйста, подарите мне медаль АПЛ

07:30 44 Читати українською
Хенрик Ларссон – экс-партнерам из Манчестер Юнайтед: Пожалуйста, подарите мне медаль АПЛ
Хенрик Ларссон / Sky Sports

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Хенрик Ларссон выразил сожаление по поводу непродолжительного пребывания в составе "красных дьяволов".

"Единственное, по поводу чего я до сих пор жалею, это то, что я не остался в Манчестер Юнайтед на больший срок. Мне следовало остаться в клубе на целый год. Уверен, что тогда я бы получил контракт еще на один год.

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Я так и не получил медаль победителя английской Премьер-лиги, но я не против получить ее сейчас. Ребята, которые выигрывали Премьер-лигу несколько раз, вы можете подарить мне медаль? Пожалуйста, мне было бы очень приятно", – цитирует Ларссона AS со ссылкой на Full Time Devils.

Напомним, бывший нападающий сборной Швеции выступал за Фейенорд, Селтик, Барселону, Манчестер Юнайтед и Хельсингборг.

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Хенрик Ларссон Хенрик Ларссон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Швеция Швеция Англия АПЛ
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