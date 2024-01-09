Півзахисник саудівського Аль-Іттіфака Хендерсон шкодує про переїзд на Близький Схід і шукає варіанти повернутися назад до Європи. Як інформує Voetbal International, до 33-річного англійця звернувся Аякс – нідерландському гранду необхідний півзахисник-організатор.

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Повідомляється, що Хендерсон розуміє, що йому доведеться піти на значні фінансові жертви при переїзді в Амстердам – Аякс не зможе платити йому 15 млн євро, які він зараз заробляє в Саудівській Аравії. Водночас Аякс готовий "багато що зробити", щоб привезти Джордана на Йохан Кройф Арену.

На користь Аякса свідчить те, що Хендерсон хоче поїхати на чемпіонат Європи разом зі збірною Англії наступного літа. Джордан вважає, що його шанси на потрапляння в заявку будуть вищими, ніж якби він перейшов до одного з клубів АПЛ із нижньої частини турнірної таблиці.

На початку сезону Аякс опустився в зону вильоту, але після зміни тренера повернувся в єврокубкову зону. Зараз команда Джона ван'т Схіпа посідає п'яте місце в турнірній таблиці Ередивізі.

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