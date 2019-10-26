"Це просто катастрофа", – тренер Саутгемптона вибачився за ганебну поразку від Лестера

Головний тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль прокоментував нищівну поразку в матчі 10 туру АПЛ проти Лестера (0:9).

"Це був один з найгірших вечорів у моєму житті. Наш виступ – просто катастрофа, я повинен вибачитися і взяти на себе повну відповідальність.

Тотальне знищення з хет-триками Варді і Переса у відеоогляді матчу Саутгемптон – Лестер – 0:9

Я ніколи не бачив, щоб команда діяла так, не було ніякої боротьби. На це жахливо дивитися, але кожен, хто залишився на трибуні – справжній фанат цього клубу. Я горда людина, але наша гра у цьому матчі – це не те, що я хочу бачити", – заявив Хазенхюттль у коментарі ВВС.

Нагадаємо, що наразі Саутгемптон перебуває у зоні вильоту АПЛ – 18 місце з вісьмома очками в активі.

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