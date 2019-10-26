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"Це просто катастрофа", – тренер Саутгемптона вибачився за ганебну поразку від Лестера

09:32 721 Читать на русском
"Це просто катастрофа", – тренер Саутгемптона вибачився за ганебну поразку від Лестера
Ральф Хазенхюттль / Getty Images

Головний тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль прокоментував нищівну поразку в матчі 10 туру АПЛ проти Лестера (0:9).

13’ Раян Бертранд
 
Бен Чілвел 10’
Юрі Тілеманс 18’
Айозе Перес 19’
Айозе Перес 39’
Джеймі Варді 45’
Айозе Перес 57’
Джеймі Варді 59’
Джеймс Меддісон 85’
Джеймі Варді 90+3’
10’ Бен Чілвел
13’ Раян Бертранд
18’ Юрі Тілеманс
19’ Айозе Перес
39’ Айозе Перес
45’ Джеймі Варді
57’ Айозе Перес
59’ Джеймі Варді
85’ Джеймс Меддісон
90+3’ Джеймі Варді

"Це був один з найгірших вечорів у моєму житті. Наш виступ – просто катастрофа, я повинен вибачитися і взяти на себе повну відповідальність.

Тотальне знищення з хет-триками Варді і Переса у відеоогляді матчу Саутгемптон – Лестер – 0:9

Я ніколи не бачив, щоб команда діяла так, не було ніякої боротьби. На це жахливо дивитися, але кожен, хто залишився на трибуні – справжній фанат цього клубу. Я горда людина, але наша гра у цьому матчі – це не те, що я хочу бачити", – заявив Хазенхюттль у коментарі ВВС.

Нагадаємо, що наразі Саутгемптон перебуває у зоні вильоту АПЛ – 18 місце з вісьмома очками в активі.

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Теги
Англія Саутгемптон Саутгемптон Ральф Хазенхюттль Ральф Хазенхюттль Саутгемптон - Лестер Сіті
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