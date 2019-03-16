Хайдук разгромил Рудеш – Сваток получил две желтые карточки в течение двух минут

Состоялся матч 25 тура чемпионата Хорватии между Хайдук и Рудешем.

Чемпионат Хорватии, 25 тур

Хайдук – Рудеш – 3:0

Голы: Кактас, 30, 90+1, Жайру, 80

Удаление: Сваток, 90 (Хайдук)

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В 25 туре чемпионата Хорватии Хайдук принимал Рудеш. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинский защитник Александр Сваток.

Команда из Сплита забила три гола и уверенно разгромила соперника, а Сваток в конце матча получил 2 желтые карточки и был удален – на 88 и 90 минуте.

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После этой победы Хайдук занимает 5 место в чемпионате Хорватии, имея в активе 40 очков и на 1 зачетный пункт отставая от зоны еврокубков.