Сваток та Льопа подешевшали за даними Transfermarkt

Захисник Хайдука Олександр Сваток та хавбек Осієка Дмитро Льопа впали в ціні за версією Transfermarkt.

Німецький портал Transfermarkt опублікував оновлену вартість українських легіонерів у чемпіонаті Хорватії Олександра Сватка та Дмитра Льопи.

Від Ман Сіті та збірної України – до повного забуття: як склалася доля талантів, які загубилися у Динамо та Шахтарі

Захисник Хайдука подешевшав на 150 тисяч євро і тепер коштує 850 тисяч. Льопа став дешевшим на 250 тисяч євро, його актуальна вартість – 450 тисяч.

Сваток перейшов у Хайдук цієї зими з луганської Зорі. Повідомлялось, що луганці отримали за футболіста 300 тисяч євро.