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Сваток та Льопа подешевшали за даними Transfermarkt

14:15 220 Читать на русском
Сваток та Льопа подешевшали за даними Transfermarkt
Олександр Сваток / ФК Хайдук

Захисник Хайдука Олександр Сваток та хавбек Осієка Дмитро Льопа впали в ціні за версією Transfermarkt.

Німецький портал Transfermarkt опублікував оновлену вартість українських легіонерів у чемпіонаті Хорватії Олександра Сватка та Дмитра Льопи.

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Захисник Хайдука подешевшав на 150 тисяч євро і тепер коштує 850 тисяч. Льопа став дешевшим на 250 тисяч євро, його актуальна вартість – 450 тисяч.

Сваток перейшов у Хайдук цієї зими з луганської Зорі. Повідомлялось, що луганці отримали за футболіста 300 тисяч євро.

Теги
Світ Дмитро Льопа Дмитро Льопа Олександр Сваток Олександр Сваток Хайдук Хайдук Осієк Осієк Українці за кордоном
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