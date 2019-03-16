Як у Ференцвароша Реброва вкрали шедевральний гол, а в Харатіна – красивий гольовий пас

Ференцварош переміг Халадаш Голодюка і Габовди, але міг забити значно раніше. Ігор Харатін віддав гольовий пас на Давіде Ландзафаме, проте судді придумали офсайд.

Ференцварош дотиснув останню команду чемпіонату Угорщини, зберігши лідерський відрив у 8 очок. У заявку Халадаша не потрапили українські легіонери: Юрій Габовда пропускав гру через перебір карток, а Олег Голодюк зазнав травми. А ось команда Сергія Реброва не могла розраховувати на Івана Петряка. Утім зовсім без українців на полі дуель не обійшлася.

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Екс-півзахисник Зорі Харатін навіть віддав елегантний гольовий пас, але взяття воріт скасували судді, які угледіли офсайд. Ех, а бути б другому асисту вихованця Динамо в чемпіонаті Угорщини (5-му в сезоні) у 2019-му році, якби не помилкове рішення лайнсмена!

Відзначимо, що у Халадаша вилучили 42-річного воротаря. Легенда збірної Угорщини Габор Кірай занадто експресивно сперечався з суддями після переможного гола Ференцвароша, який також викликав чималу дискусію і претензії до суддівства.

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