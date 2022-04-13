"Я прочитав його пости і випав в повний осад. Це хвора людина. КДБіст, чи хто він там. Комуністичний партійний працівник. Хвора, стара людина, у якої немає розуму, нічого. Це не людина. Це біомаса, яка в Україні заробила те, що має. Скільки він грошей вкрав, у тієї ж Зорі. Побудував собі хрін знає що, а зараз таке говорить. Просто хвора людина.

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А коли він прийшов в команду, то навіть не знав, скільки на полі має знаходитися футболістів. Він раніше працював у міні-футболі. Якось замовив нам автобус на виїзд всього на 20 осіб. Хвора людина, що тут можна говорити. 18 – це тільки футболісти. А скільки ще персоналу. В результаті додатково замовляли Sprinter.

А потім він подумав: все добре, чому не вкрасти? Там вкрав, там вкрав. Нормально накрав – будиночок в Геленджику, квартирка в Краснодарі. Зять, син – всіх забезпечив. Тому його й поперли.

Хоча спочатку він там щось про мене розказував. Я за кожну копійку можу відзвітуватися перед президентом клубу і будь-яким футболістом. Заборгованості переді мною отримав в останню чергу, коли вже пішов з команди. Тому я спокійно до цього відношуся і навіть не хочу про нього говорити. Про таких індивідуумів краще не говорити", – сказав Вернидуб у коментарі YouTube-каналу Pressing.

Нагадаємо, наставник Шерифа з перших днів війни вступив до ЗСУ і воює артилеристом на передовій.

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