Хаві хоче взяти річну відпустку і провести час із сім'єю після того, як його робота в Барселоні добіжить кінця. Як інформує AS, 44-річний фахівець має намір піти по стопах Пепа Гвардіоли, який після чотирирічної роботи в каталонському клубі взяв річну паузу і поїхав у Нью-Йорк.

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Після відпустки Хаві повернеться до розгляду варіантів продовження своєї кар'єри. Він хотів би попрацювати в одному з топ-чемпіонатів Європи, АПЛ стане для нього пріоритетом. Однак наставник Барселони також уважно вивчить варіанти в Серії А або Бундеслізі. Де Хаві точно не має наміру продовжувати тренерську кар'єру, так це на Близькому Сході.

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