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Хаві виграв перший трофей у тренерській кар'єрі – для цього йому знадобилося лише 3 матчі

09:56 121 Читать на русском
Хаві виграв перший трофей у тренерській кар'єрі – для цього йому знадобилося лише 3 матчі
Хаві / MSN

Катарський Аль-Садд з легендарним Хаві на посаді головного тренера виграв Кубок шейха Яссіма.

Катарський Аль-Садд виграв Кубок шейха Яссіма, мінімально здолавши Аль-Духайль – 1:0.

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Цей трофей став першим для 39-річного Хаві в його тренерській кар'єрі. Відзначимо, що іспанський фахівець проводив лише третій матч в якості головного тренера. Аль-Садд вже в 15-й раз перемагає на цьому турнірі.

Нагадаємо, Хаві став головним тренером Аль-Садда в кінці травня. Раніше він виступав за цей клуб в якості гравця.

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Додамо, що в складі Барселони Хаві провів 767 матчів в кар'єрі, ще 133 відіграв за збірну Іспанії. З клубом він вісім разів вигравав чемпіонат Іспанії і чотири рази – Лігу чемпіонів. З національною командою став чемпіоном світу в 2010 році і дворазовим чемпіоном Європи (2008, 2012).

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Світ Барселона Барселона Аль-Садд Аль-Садд Хаві Ернандес Хаві Ернандес
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