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Хаві "осатанів" у першому матчі на чолі Аль-Садда – від люті іспанця розліталися черевики

13:07 646 Читать на русском
Хаві "осатанів" у першому матчі на чолі Аль-Садда – від люті іспанця розліталися черевики
Хаві Ернандес / Getty Images

Колишній хавбек Барселони не зміг стримати емоцій під час свого дебютного матчу в статусі тренера.

Команда іспанця здобула гостьову нічию з рахунком 1:1, однак Хаві явно прагнув більшого.

Хаві провів дебютний матч на чолі Аль-Садда

В одному з моментів Аль-Садд претендував на пенальті, однак арбітр так і не призначив "точку" на користь команди легендарного гравця. Це рішення вкрай обурило новоспеченого тренера – Хаві гучно вилаявся і з усієї сили вгатив ногою по пляшці, яка лежала на землі. Черевик наставника не витримав і полетів високо у небеса.

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Нагадаємо, іспанський фахівець офіційно очолив Аль-Садд у травні цього року.

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Теги
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