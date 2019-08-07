Хаві "осатанів" у першому матчі на чолі Аль-Садда – від люті іспанця розліталися черевики

Інтерв’ю — 12:00 2683
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"Вилучення у Мюнхені згадую досі". Чому Олександр Кучер перейшов у Карпати і чи готовий пробачити Динамо
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Галатасарай продовжує переговори щодо Яремчука, – ЦиганикБельгія — 11:42 1232
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Лунін потрапив у заявку Реала на матч проти Зальцбурга – Бейл, Хамес і Модріч не летять з командоюІспанія — 11:16 2922
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Брюгге – Динамо: Хацкевич програє тренерську дуель, фатальна травма, оманливі шанси на ЛЧ і гра рівня ЛЄЛіга чемпіонів — 02:45 12509
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Брюгге – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчуЛіга чемпіонів — 6 серп 5286