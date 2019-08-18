Хави выиграл первый трофей в тренерской карьере – для этого ему понадобилось всего 3 матча

Катарский Аль-Садд с легендарным Хави на посту главного тренера выиграл Кубок шейха Яссима.

Катарский Аль-Садд выиграл Кубок шейха Яссима, минимально одолев Аль-Духайль – 1:0.

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Этот трофей стал первым для 39-летнего Хави в его тренерской карьере. Отметим, что испанский специалист проводил лишь третий матч в качестве главного тренера. Аль-Садд уже в 15-й раз побеждает на данном турнире.

Напомним, Хави стал главным тренером Аль-Садда в конце мая. Ранее он выступал за этот клуб в качестве игрока.

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Добавим, что в составе Барселоны Хави провел 767 матчей в карьере, еще 133 сыграл за сборную Испании. С клубом он восемь раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза – Лигу чемпионов. С национальной командой стал чемпионом мира в 2010 году и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).