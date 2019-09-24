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Хаві у майбутньому готовий очолити не лише Барселону – цікаві альтернативи від легенди каталонців

10:45 226 Читать на русском
Хаві у майбутньому готовий очолити не лише Барселону – цікаві альтернативи від легенди каталонців
Хаві / Getty Images

Колишній гравець Барселони, а нині головний тренер катарського Аль-Садда Хаві Ернандес розповів про свої амбіції щодо продовження кар'єри.

"Я не приховую, що моя мета – повернутися в Європу і працювати в Барселоні. Це виклик для мене. Однак я досі вчуся і отримую від цього задоволення.

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Ще коли я грав на професіональному рівні, то подумав, що хотів би повернутися до Барселони в ролі тренера. Тренувати таку команду – це привілей. І найбільшою честю для мене було б повернення в Барселону.

Звичайно, це моя мета, але кому не подобається англійська Прем'єр-ліга? Атмосфера, стадіони... Ті, хто грають в АПЛ, кажуть, що це неймовірно. Очевидно, що, якщо б я вибирав, то це був би великий клуб. Манчестер Сіті або Юнайтед, Челсі, Арсенал або Тоттенхем", – наводить слова Хаві Sky Sports.

Слід зазначити, що Аль-Садд, який очолює Хаві, видав потужний старт у чемпіонаті Катару – три перемоги у трьох матчах з різницею м'ячів 13:3.

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