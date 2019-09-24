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Хави в будущем готов возглавить не только Барселону – интересные альтернативы от легенды каталонцев

10:48 33 Читати українською
Хави в будущем готов возглавить не только Барселону – интересные альтернативы от легенды каталонцев
Хави / Getty Images

Бывший игрок Барселоны, а ныне главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес рассказал о своих амбициях относительно продолжения карьеры.

"Я не скрываю, что моя цель – вернуться в Европу и работать в Барселоне. Это вызов для меня. Однако я до сих пор учусь и получаю от этого удовольствие.

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Еще когда я играл на профессиональном уровне, то подумал, что хотел бы вернуться в Барселону в роли тренера. Тренировать такую ​​команду – это привилегия. И самой большой честью для меня было бы возвращение в Барселону.

Конечно, это моя цель, но кому не нравится английская Премьер-лига? Атмосфера, стадионы... Те, кто играют в АПЛ, говорят, что это невероятно. Очевидно, что, если бы я выбирал, то это был бы большой клуб. Манчестер Сити или Юнайтед, Челси, Арсенал или Тоттенхэм", – приводит слова Хави Sky Sports.

Следует отметить, что Аль-Садд, который возглавляет Хави, выдал мощный старт в чемпионате Катара – три победы в трех матчах с разницей мячей 13:3.

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