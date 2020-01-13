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Хаві: Сетьєн став би хорошим тренером для Барселони

13 січня 22:57 761 Читать на русском
Хаві: Сетьєн став би хорошим тренером для Барселони
Хаві Ернандес та Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Легенда Барселони Хаві Ернандес ще кілька місяців тому передбачив наступного керманича каталонського клубу.

"Кіке Сетьєн був би хорошим тренером для Барселони. Як і для будь-якої іншої команди. Його схема дуже схожа на ту, до якої звикла Барса.

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Вона чудово адаптується до тих гравців, які зараз є в колективі. Звичайно, він зможе працювати з цією командою", – цитує Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, чинний наставник "блаугранас" Ернесто Вальверде перебуває за крок до звільнення зі своєї посади.

За інформаціє ЗМІ, Хаві Ернандес, який зараз очолює катарський Аль-Садд, був одним з претендентів на крісло керманича Барси.

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Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Барселона Барселона Хаві Ернандес Хаві Ернандес Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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