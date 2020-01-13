toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Барселона визначилась з головним кандидатом на заміну Вальверде

13 січня 20:37 4552 Читать на русском
Барселона визначилась з головним кандидатом на заміну Вальверде
Кіке Сетьєн та Хосеп Гвардіола / Фото Mundo Deportivo

Каталонський клуб не припиняє пошуки гідного претендента на заміну Ернесто Вальверде.

Кіке Сетьєн є фаворитом серед інших претендентів на посаду головного тренера Барселони, повідомляє AS.

Барселона повідомила Вальверде про намір розірвати контракт, – ЗМІ

За інформацією видання, керівництво "блаугранас" зараз веде активні перемовини з іспанським фахівцем. Раніше Сетьєн сам неодноразово заявляв, що мріє попрацювати в каталонському клубі. Цікаво, що влітку Сетьєна називали претендентом на посаду головного тренера Шахтаря.

Влітку 61-річний фахівець покинув Бетіс. Сетьєн має досвід роботи в Лас-Пальмасі, Луго, Расінгу та ще низці іспанських клубів.

Чинний наставник Барселони Ернесто Вальверде офіційно ще не залишив свою посаду, але за інформацією ЗМІ, це питання найближчого часу – цілком імовірно, що це станеться навіть сьогодні.

Каталонська криза: Барселона визначились з новим тренером, Мессі "погрожує" війною, а фанати шокують найбільше

blog_ava
Кубок Італії: Ювентус напіврезервним складом знищив Удінезе, Мілан розгромив СПАЛ – гранди вийшли до чвертьфіналу
00:15
2525
Теги
Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Барселона Барселона Головне Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Баварія запропонувала 25 млн євро за Додо, – Goal
    Німеччина — 09:1710483 Баварія запропонувала 25 млн євро за Додо, – Goal
4
год
:
11
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук