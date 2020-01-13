Барселона визначилась з головним кандидатом на заміну Вальверде

Каталонський клуб не припиняє пошуки гідного претендента на заміну Ернесто Вальверде.

Кіке Сетьєн є фаворитом серед інших претендентів на посаду головного тренера Барселони, повідомляє AS.

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За інформацією видання, керівництво "блаугранас" зараз веде активні перемовини з іспанським фахівцем. Раніше Сетьєн сам неодноразово заявляв, що мріє попрацювати в каталонському клубі. Цікаво, що влітку Сетьєна називали претендентом на посаду головного тренера Шахтаря.

Влітку 61-річний фахівець покинув Бетіс. Сетьєн має досвід роботи в Лас-Пальмасі, Луго, Расінгу та ще низці іспанських клубів.

Чинний наставник Барселони Ернесто Вальверде офіційно ще не залишив свою посаду, але за інформацією ЗМІ, це питання найближчого часу – цілком імовірно, що це станеться навіть сьогодні.

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