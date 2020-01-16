Хаві пояснив, чому він відмовився очолювати Барселону

Колишній хавбек Барселони Хаві Ернандес виділив причини, які підштовхнули його залишитися в катарському Аль-Садді.

"Так, я отримував пропозицію від Барселони в присутності Еріка Абідаля і Оскара Грау, але я не прийняв її. Поки що мені рано тренувати Барселону, але я мрію про цю роботу в майбутньому.

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Спочатку я розповів своїй сім'ї, а потім гравцям Аль-Садда, тому що вони стежили за цією проблемою. Три дні я був у складному становищі, але тепер я повністю зосереджений на роботі з Аль-Саддом. Мені подобається новий тренер Барселони, я люблю його методи роботи і сподіваюся, що він досягне успіху в команді", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, новим наставником "блаугранас" став Кіке Сетьєн, який дебютує 19 січня – Барса прийматиме Гранаду в рамках 20 туру Прімери.

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