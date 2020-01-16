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Хави объяснил, почему он отказался возглавлять Барселону

16 января 12:17 818 Читати українською
Хави объяснил, почему он отказался возглавлять Барселону
Хави Эрнандес / Сайт Аль-Садда

Бывший хавбек Барселоны Хави Эрнандес выделил причины, которые подтолкнули его остаться в катарском Аль-Садде.

"Да, я получал предложение от Барселоны в присутствии Эрика Абидаля и Оскара Грау, но я не принял его. Пока мне рано тренировать Барселону, но я мечтаю об этой работе в будущем.

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Сначала я рассказал своей семье, а потом игрокам Аль-Садда, потому что они следили за этой проблемой. Три дня я был в сложном положении, но теперь я полностью сосредоточен на работе с Аль-Саддом. Мне нравится новый тренер Барселоны, я люблю его методы работы и надеюсь, что он добьется успеха в команде", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, новым наставником "блаугранас" стал Кике Сетьен, который дебютирует 19 января – Барса будет принимать Гранаду в рамках 20 тура Примеры.

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Теги
Испания Барселона Барселона Хави Эрнандес Хави Эрнандес Аль Садд Аль Садд
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