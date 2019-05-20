Хаві провів останній матч у кар'єрі – Аль-Садд програв, але вийшов у плей-офф азійської Ліги чемпіонів

Культовий екс-півзахисник іспанської Барселони Хаві Ернандес зіграв останній матч у професіональній кар'єрі.

Іспанець провів 90 хвилин у складі катарського Аль-Садда в матчі групового етапу Ліги чемпіонів АФК проти іранського Персеполіса (0:2).

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Попри поразку Аль-Садд зіграє в 1/8 фіналу континетального турніру. Матчі цієї стадії відбудуться на початку серпня, коли 39-річний іспанець уже виконуватиме функції керманича катарського гранда.

Нагадаємо, що Хаві очолить Аль-Садд після завершення кар'єри, хоча вболівальники Барселони хотіли б бачити його на чолі "блаугранас" після провалу каталонців у півфіналі ЛЧ проти Ліверпуля. Хаві перебрався до Катару в 2015 році. До того він провів 24 роки в системі іспанської Барселони.