Хаві навіть не думав співчувати жіночій команді Барселони, яка кабінетним рішенням вилетіла з Кубка після 9:0
Головний тренер Барселони Хаві поважає правила змагань не менше, ніж клубну солідарність.
Жіноча команда "кулес" розбила Осасуну з рахунком 9:0, але покинула розіграш Кубка Іспанії. Каталонок дискваліфікували через вихід на поле гравчині, яка повинна була відбувати дискваліфікацію у звітній зустрічі. Реакція Хаві на цей інцидент була максимально лаконічною та об'єктивною.
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"Є деякі чіткі закони, тому це наша помилка. Тут нічого додати, ми маємо говорити прямо. Наша команда виключена з жіночого Кубка, але це суто наша провина", – заявив Хаві.
Нагадаємо, що чоловіча команда Барселони уникнула кабінетних проблем і продовжує боротьбу в Кубку Іспанії. Сьогодні о 22:00 "кулес" прийматимуть Реал Сосьєдад в рамках чвертьфіналу.
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