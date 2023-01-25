Головний тренер Барселони Хаві поважає правила змагань не менше, ніж клубну солідарність.

Жіноча команда "кулес" розбила Осасуну з рахунком 9:0, але покинула розіграш Кубка Іспанії. Каталонок дискваліфікували через вихід на поле гравчині, яка повинна була відбувати дискваліфікацію у звітній зустрічі. Реакція Хаві на цей інцидент була максимально лаконічною та об'єктивною.

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"Є деякі чіткі закони, тому це наша помилка. Тут нічого додати, ми маємо говорити прямо. Наша команда виключена з жіночого Кубка, але це суто наша провина", – заявив Хаві.

Нагадаємо, що чоловіча команда Барселони уникнула кабінетних проблем і продовжує боротьбу в Кубку Іспанії. Сьогодні о 22:00 "кулес" прийматимуть Реал Сосьєдад в рамках чвертьфіналу.

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Xavi sobre l'eliminació del @FCBfemeni de la Copa de la Reina



"Ha estat un error nostre, l'hem d'acceptar. Hi ha una llei que decideix"



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