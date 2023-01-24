Барселона та Севілья були дискваліфіковані з розіграшу Кубка Іспанії серед жінок через порушення регламенту, повідомляє Relevo.

Барселона може вилетіти з Кубка Іспанії після перемоги 9:0 – повторення "російського конфузу" Реала

Обидва клуби випустили футболісток, які мали дискваліфікацію – у складі Барселони на полі з'явилась Гейзе Феррейра, яка була покарана під час виступів за жіночу команду Мадрида. Схожого фейлу припустилася і Севілья, випустивши на поле Нагору Кальдерону. Клуби отримали символічний штраф у 1001 євро.

Додамо, що Барселона знищила Осасуну з рахунком 9:0. Свого часу подібна історія була з мадридським Реалом. У сезоні 2015/16 "вершкові" перемогли Кадіс, але тоді за Реал зіграв росіянин Денис Черишев. Він отримав дискваліфікацію в складі іншої команди, але не відбув покарання, тож далі пройшов Кадіс.