Наступний раунд Кубка Іспанії подарує вболівальникам кілька дуже цікавих вивісок.

Сьогодні у штаб-квартирі Королівської федерації футболу Іспанії відбулося жеребкування 1/4 фіналу національного Кубка. Воно подарувало наступні пари:

Реал – Атлетіко

Осасуна – Севілья

Валенсія – Атлетік

Барселона – Реал Сосьєдад

Поєдинки заплановані на 25-26 січня. Ця стадія складається з одного матчу на полі команди, яка вказана першою. У разі нічиєї – додатковий час і потім серія пенальті. Кубок Іспанії точно матиме нового володаря, оскільки Осасуна вибила переможця минулого розіграшу – Бетіс.

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