Хаві поставив Барселоні головне завдання на зимове трансферне вікно – підписати правого захисника, повідомляє AS. Цю позицію тренер вважає слабкою ланкою своєї команди.

Лідер Барселони переїхав фанатку і не втік – клуб швидко відреагував

Пріоритетним варіантом на підсилення став Діогу Далот. У португальця в кінці сезону завершується контракт з Манчестер Юнайтед. Однак МЮ має опцію продовження співпраці ще на рік і, скоріш за все, активує її. Далот під керівництвом Тен Хага закріпився в основі.

Барса влітку не зуміла запросити Аспілікуету та Меньє, тому взяла дешевого Бельєріна, який тотально розчарував. У Хаві є багато варіантів на правий фланг, але всі пожежні: Кунде та Араухо потрібні в центрі захисту, а номінальний хавбек Серхі Роберто не відповідає вимогам.