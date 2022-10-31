Араухо призупинився для спілкування з фанатами Барселони. Потім повільно рушив, але ненароком наїхав на вболівальницю.

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З жінкою в підсумку все в порядку. Араухо не втік з місця події, а Барселона викликала медичну допомогу для постраждалої.

Араухо в останні сезони перетворився в основного захисника Барселони та лідера команди. Зараз уругваєць відновлюється після травми.