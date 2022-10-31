Лідер Барселони переїхав фанатку і не втік – клуб швидко відреагував
Араухо призупинився для спілкування з фанатами Барселони. Потім повільно рушив, але ненароком наїхав на вболівальницю.
Екс-зірка Реала одружився з дівчиною, яка намагалася його переїхати
З жінкою в підсумку все в порядку. Араухо не втік з місця події, а Барселона викликала медичну допомогу для постраждалої.
Араухо в останні сезони перетворився в основного захисника Барселони та лідера команди. Зараз уругваєць відновлюється після травми.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter