Барселона відправила своїх представників у Катар – угоду з Хаві можуть підписати вже до кінця тижня
17:16 - Читать на русском
У таборі каталонців сподіваються повернути Хаві Ернандеса на батьківщину якнайшвидше.
Делегація Барселони вирушила до Катару на перемовини з Аль-Саддом щодо Хаві Ернандеса, повідомляє Mundo Deportivo.
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Очікується, що сторони узгодять усі питання до кінця тижня. Зараз тимчасовим виконувачем обов'язків наставника Барси є Серхі Бархуан, який раніше працював з молодіжкою "блаугранас".
Чинний контракт Хаві з Аль-Саддом розрахований до 2023-го. Нещодавно Барселона звільнила Рональда Кумана через провальні результати команди на старті сезону.
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