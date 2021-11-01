У таборі каталонців сподіваються повернути Хаві Ернандеса на батьківщину якнайшвидше.

Делегація Барселони вирушила до Катару на перемовини з Аль-Саддом щодо Хаві Ернандеса, повідомляє Mundo Deportivo.

Аль-Садд зробив заяву щодо повернення Хаві в Барселону

Очікується, що сторони узгодять усі питання до кінця тижня. Зараз тимчасовим виконувачем обов'язків наставника Барси є Серхі Бархуан, який раніше працював з молодіжкою "блаугранас".

Чинний контракт Хаві з Аль-Саддом розрахований до 2023-го. Нещодавно Барселона звільнила Рональда Кумана через провальні результати команди на старті сезону.

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