ПСЖ вилетів від Реала, а Манчестер Юнайтед не зміг здолати Атлетіко. Як наслідок, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів другий сезон поспіль не буде ні Ліонеля Мессі, ні Кріштіану Роналду.

Манчестер Юнайтед – Атлетіко – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Рік тому аргентинець у складі Барселони вилетів у 1/8 фіналу від ПСЖ, а Роналду з Ювентусом поступився Порту. Тепер історія повторилася – аргентинець і португалець змушені дивитися вирішальні протистояння ЛЧ лише на екрані.

До слова, Кріштіану Роналду вперше за 12 років завершить сезон без трофеїв. Востаннє це траплялося у дебютному сезоні португальця в Реалі (2009/10), повідомляє Goal. Звісно, МЮ ще має математичні шанси обійти Манчестер Сіті в АПЛ, але це щось із розряду фантастики. За 9 турів до завершення чемпіонату Англії "червоні дияволи" відстають на 20 очок.

Атлетіко вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, здобувши мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед