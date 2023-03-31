"Зараз не час обговорювати повернення Мессі. Я часто з ним розмовляю, ми товаришуємо. Але для блага Лео, клубу та команди – зараз не час для таких розмов. Барса – це його дім, клуб його життя. Він найкращий гравець в історії футболу, але я думаю, що зараз не час говорити про це. За місяць ми просто спробуємо виграти два титули.

Особисто я не роблю нічого для повернення Мессі, бо це не залежить від мене. Це залежить від того, що хоче зробити Лео. Він досяг усього, він виграв все у футболі, він найкращий гравець в історії, і лише від нього залежить його щастя. Якщо він має таке бажання, о можна говорити. Якщо він ухвалить таке рішення, то ми вислухаємо його, і я буду першим, хто приєднається до такої ідеї.

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Ми з президентом ще не говорили про наступний рік. Ми дуже зосереджені на здобутті цьогорічних титулів. Ми весь рік говорили про завоювання титулів, а тепер мене розпитують про трансфери. Я вас не розумію. Насправді я думаю, що ми надамо Мессі, команді та клубу ведмежу послугу, якщо почнемо говорити про це зараз.

Я знаю, який Мессі футболіст. Для мене він ідеальний. Його повернення було б схоже на Останній танець Майкла Джордана. Трибуни повні, люди збуджені. Це найкращий показник рівня такої події", – наводить слова Хаві AS.

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