Півзахисник "синіх" Кай Хаверц підхопив коронавірус. Про це перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти французького Ренна повідомив головний тренер команди Френк Лемпард.

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21-річний футболіст не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах і вже відправився на самоізоляцію.

До слова, Хаверц швидше за все не зіграє і проти України – за десять днів, 14 листопада, збірна Німеччини у рамках групового раунду Ліги націй прийматиме команду Шевченка.

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